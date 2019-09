Le "bourreau de Raqqa" intercepté en Syrie: "C'est important que ce Belge qui a torturé des dizaines de personnes soit jugé"

Anouar Haddouchi, membre de l'organisation terroriste Etat islamique (EI), a été arrêté en Syrie. Ce Belge de 35 ans serait impliqué dans le financement des attentats de Paris et Bruxelles. Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" aurait reçu le 22 mars une somme de 3.500 euros en provenance du compte d'Anouar Haddouchi. Il est également surnommé le "bourreau de Raqqa" parce qu'il aurait exécuté plus d'une centaine de personnes dans cette ville syrienne, rapportent vendredi De Morgen et Het Laatste Nieuws.



Haddouchi est actuellement détenu dans une prison des Forces démocratiques syriennes. Il a été capturé par les troupes kurdes après la chute de Baghouz, le dernier bastion de l'Etat islamique (EI) en Syrie. Son épouse, Julie Maes, a également été interpellée . On ignore pour l'instant où il sera jugé. les trois possibilités sont la Syrie, la Belgique ou la France.

Le député fédéral CDH Georges Dallemagne réagissait dans notre RTLinfo13H sur cette arrestation: "Nous avons eu des témoignages concordants précis venant de Raqqa qui nous ont expliqué que ce Belge avait torturé, décapité des dizaines de personnes et avait planté les têtes de ces personnes dans un square. On a été nous montrer les lieux de ces supplices et donc c'est important qu'on ait la main dessus et qu'on puisse le juger, parce que ce personnage avait des complices, dont des femmes belges qui opéraient également à Raqqa et on nous dit qu'il avait des contacts avec Abrini (L'homme au chapeau, co-auteur présumé des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles). Donc, c'est une

arrestation importante et il faut que cette personne soit jugée."