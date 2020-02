Le box-office nord-américain dans les serres de "Birds of Prey"

Margot Robbie lors de l'avant-première de "Birds of Prey" à Londres, le 29 janvier 2020Tolga AKMEN

"Birds of Prey", film inspiré de l'univers DC Comics avec Margot Robbie en tête d'affiche, a pris pour sa sortie la première place du box-office nord-américain, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Titré, dans sa version longue, "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn", ce spin-off de "Suicide Squad" (2016) a récolté 33 millions de dollars de vendredi à dimanche dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada.

Il s'agit d'un démarrage toutefois relativement décevant pour un film de superhéros.

Haut en couleurs, il s'intéresse à Harley Quinn, qui veut profiter de sa nouvelle liberté après avoir quitté son petit ami le Joker, aux prises avec le méchant Black Mask/Roman Sionis, interprété par Ewan McGregor.

Le film de la jeune réalisatrice sino-américaine Cathy Yan détrône les "Bad Boys" Will Smith et Martin Lawrence, relégués en deuxième position.

"Bad Boys for Life", troisième opus de la célèbre saga policière teintée d'humour, a engrangé 12 millions de dollars en trois jours (166 millions en quatre semaines).

Le spectaculaire film de guerre du Britannique Sam Mendes, "1917", arrive à la troisième place. Il n'a finalement pas remporté d'Oscar dans des catégories majeures dimanche soir mais a quand même grossi ses recettes de 9,2 millions de dollars pendant qu'on lui déroulait le tapis rouge à Hollywood, récoltant au total près de 133 millions en sept semaines.

Au pied du podium figure, avec ses 6,5 millions de dollars du week-end (63,8 millions en quatre semaines), "Le Voyage du Dr Dolittle", l'histoire de ce vétérinaire capable de communiquer avec les animaux, incarné dans cette version par Robert Downey Jr.

Cinquième, "Jumanji: next level" se rapproche, grâce à 5,6 millions de dollars supplémentaires, de la barre des 300 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord, depuis qu'il y est sorti il y a plus de deux mois.

Voici le reste du Top 10:

6- "The Gentlemen" (4,2 millions de dollars en trois jours; 26,9 millions au total depuis sa sortie il y a trois semaines);

7- "Gretel And Hansel" (3,6 millions; 11,6 millions en deux semaines);

8- "Les Filles du Docteur March" (2,4 millions; 102,7 millions en sept semaines);

9- "Star Wars: L'Ascension de Skywalker" (2,3 millions; 510,6 millions en huit semaines)

10- "A couteaux tirés" (2,3 millions; 158,9 millions en onze semaines).