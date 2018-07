Le braqueur en cavale Redoine Faïd repéré à Sarcelles

Il a échappé de peu à la police: trois semaines après son évasion spectaculaire d'une prison de Seine-et-Marne, le braqueur Redoine Faïd a été repéré mardi à bord d'une voiture transportant des explosifs à Sarcelles, dans le Val-d'Oise.

"Un important dispositif de recherche" a été mis en place mercredi, a affirmé à l'AFP une source proche de l'enquête, selon laquelle le fugitif de 46 ans aurait été identifié sur la base "d'images et de témoignages".

Mardi, peu après 16H30, des gendarmes repèrent un véhicule à proximité d'une station-service de la commune de Piscop, à quelques kilomètres de Sarcelles. Quand ils veulent contrôler ses deux occupants, ces derniers prennent la fuite. S'engage alors une course-poursuite avec les gendarmes, bientôt rejoints par une équipe de policiers, qui se termine dans le parking couvert d'un centre commercial de Sarcelles où les deux hommes abandonnent la voiture, ont relaté à l'AFP des sources concordantes.

"Ils leur ont échappé de peu. Ca s'est joué à quelques secondes", selon une source policière.

"Six pains de plastic" ont été retrouvés dans le coffre, ainsi qu'un "jeu de fausses plaques d'immatriculation", a indiqué cette source. Le centre commercial a été évacué afin de permettre des opérations de déminage.

La voiture a été retirée de ce parking couvert de 100 places, où des pancartes indiquent une surveillance vidéo, a constaté mercredi une journaliste de l'AFP. Il compte une seule sortie piéton, qui débouche sur le parking en plein air d'un magasin d'électronique.

"Habitué à la cavale", Redoine Faïd est présenté par la police comme un "individu dangereux". Depuis son évasion, une centaine de policiers spécialisés de la police judiciaire se concentrent sur la traque de ce multirécidiviste, qui s'était déjà échappé de la prison de Lille-Sequedin en 2013 avant d'être repris, six semaines plus tard, en banlieue parisienne.

- Analyses ADN -

Des analyses d'empreintes et d'ADN trouvés dans la voiture étaient en cours mercredi afin d'identifier formellement le braqueur, selon une source proche de l'enquête.

Redoine Faïd a été condamné en avril à 25 ans de prison pour son rôle d'"organisateur" dans un braquage raté en 2010, qui avait coûté la vie à une policière municipale.

Le 1er juillet, en quelques minutes à peine, le braqueur multirécidiviste s'était une nouvelle fois fait la belle, aidé par un commando armé qui avait auparavant pris en otage un pilote d'hélicoptère.

Deux hommes portant des cagoules et des brassards de police, équipés de fusils d'assaut de type kalachnikov et de disqueuses, avaient sauté de l'appareil qui survolait la cour d'honneur du centre pénitentiaire de Réau, près de Melun. Après avoir scié plusieurs portes et lâché des fumigènes, ils avaient récupéré leur complice au parloir de la prison.

Cette spectaculaire opération a relancé la polémique sur la sécurité des prisons françaises.

La garde des Sceaux Nicole Belloubet devait présenter mardi devant la commission des Lois de l'Assemblée nationale les conclusions de l'inspection administrative sur l'évasion. En pleine affaire Benalla, la présentation de ce rapport a été renvoyée à plus tard.

Le 10 juillet, dans l'Oise, les enquêteurs ont mis la main sur un sac contenant notamment des armes longues, des cagoules et une disqueuse et soupçonné d'avoir appartenu au commando ayant participé à son évasion.

Une semaine auparavant, une Renault Kangoo blanche siglée Enedis, dernier véhicule connu à bord duquel le fuyard est soupçonné d'avoir pris place, avait été également retrouvée dans l'Oise, "un département qu'il connaît bien", avait fait valoir une source proche de l'enquête, puisque le braqueur en est originaire.

Mercredi, après la découverte de la voiture contenant des explosifs à Sarcelles, le parquet de Pontoise s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris, a annoncé le parquet de Paris. Cette juridiction poursuit l'enquête ouverte mardi pour les chefs de refus d'obtempérer, transport d'explosifs en réunion et association de malfaiteurs formée en vue de commettre des crimes ou des délits punis de 10 ans de prison.

