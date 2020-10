Le Canada franchit le cap des 10.000 morts du coronavirus

Le Canada, en pleine deuxième vague de coronovirus, a franchi mardi soir le cap des 10.000 morts, selon les chiffres officiels compilés par plusieurs chaînes de télévision.

Plus de 90% des morts étaient recensés dans les deux plus grandes provinces du pays, l'Ontario et surtout le Québec, épicentre de la pandémie depuis qu'elle a éclaté au Canada en mars dernier.

Mardi soir, le Canada comptait 10.001 décès et 222.670 cas, selon ces chiffres compilés par les chaînes publiques CBC/Radio-Canada et CTV.

Le Premier ministre Justin Trudeau a reconnu lors d'une conférence de presse la fatigue qui s'installe dans la population, avec l'augmentation rapide des nouveaux cas et le durcissement des mesures partout dans le pays pour freiner la propagation de la pandémie.

"Il n’y a aucun d’entre nous qui veut être ici dans les conférences de presse avec des masques, avec des explications sur (...) plus de cas dans nos écoles, plus de restrictions qui viennent nous limiter, nous embêter dans notre vie de tous les jours", a-t-il dit.

"Ça ne va pas être facile", a-t-il prévenu. "Noël (...) vient. On va probablement dans plusieurs parties du pays ne pas pouvoir se rassembler avec nos familles même si on fait vraiment attention dans les semaines à venir. Mais peut-être", a-t-il laissé espérer.

"Nous nous devons tous de faire notre part", a exhorté M. Trudeau. "Si nous voulons vraiment le faire et si nous faisons de notre mieux, nous allons pouvoir passer à travers", a-t-il conclu.