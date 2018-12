Le Canada libère sous caution une dirigeante du chinois Huawei

(Belga) Un juge de Vancouver a ordonné mardi la libération sous caution d'une responsable du géant chinois Huawei quelques heures après la confirmation de l'arrestation d'un ex-diplomate canadien en Chine, où les autorités avaient menacé Ottawa de représailles.

A l'issue de trois jours d'audience au tribunal de Vancouver, et en pleine crise diplomatique entre Pékin, Ottawa et Washington, le juge canadien a accédé à la demande de remise en liberté de Meng Wanzhou, arrêtée début décembre à la demande des Etats-Unis. La femme d'affaires devait sortir quelques heures plus tard sous de très strictes conditions de sécurité. Cette mère de quatre enfants, âgée de 46 ans, devra se plier à plusieurs conditions: verser une caution de 10 millions de dollars (6,5 millions d'euros), rendre ses deux passeports, résider dans l'une de ses deux propriétés de Vancouver et porter un bracelet électronique à la cheville. Elle fera l'objet d'une surveillance 24h sur 24, à ses frais, et ne pourra quitter son domicile entre 23h et 6h00. "Le risque qu'elle ne se présente pas au tribunal (lors de la procédure d'extradition) peut être réduit à un niveau acceptable en imposant les conditions de surveillance proposées par ses avocats", a estimé le juge, provoquant les applaudissements des soutiens de Meng Wanzhou, venus en nombre. La première audience d'extradition a été fixée au 6 février. Les Etats-Unis devront d'ici là transmettre à la justice canadienne les documents complets relatifs à leur demande d'extradition. Le groupe Huawei s'est immédiatement félicité de la libération de sa directrice financière. (Belga)