Le Canada liste deux groupes d'extrême droite comme "terroristes"

Le gouvernement canadien a placé mercredi, pour la première fois, deux groupes d'extrême droite sur sa liste d'organisations "terroristes" - Blood and Honour et Combat 18 - quelques jours après que les services de renseignement eurent reconnus avoir "haussé (leur) niveau de vigilance" face à cette "menace".

Le ministère de la Sécurité publique a annoncé une "mise à jour à la liste d'entités terroristes du Code criminel" canadien. "Pour la première fois, deux groupes d'extrémisme de droite ayant une présence au Canada ont été ajoutés: Blood and Honour, et Combat 18", indique un communiqué. Fondé au Royaume-Uni en 1987, "Blood and Honour (B&H) est un réseau néo-nazi international dont les idéologies sont dérivées de la doctrine nationale-socialiste de l'Allemagne nazie", affirme le ministère. "Division armée" de cette organisation, Combat 18 (C18) a commis des meurtres et des attentats à la bombe en Europe et aux États-Unis depuis les années 1990, selon les autorités canadiennes qui citent notamment l'attaque à la bombe en République Tchèque d'un bâtiment abritant des populations Roms, en 2012. Le Canada reconnaît comme "terroristes" une soixante d'organisations dans le monde, dont une grande majorité découlent de la mouvance djihadiste. L'ajout de ces groupes néo-nazis à la liste des "entités terroristes" du Code criminel canadien fait suite à la publication, vendredi dernier, du rapport annuel du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS, services de renseignement). Dans ce document, le SCRS rappelle que "depuis 2014, le Canada a été secoué par plusieurs attentats violents perpétrés par des individus influencés en tout ou en partie par l'extrémisme de droite". L'agence cite ainsi l'assassinat en 2014 de trois policiers fédéraux à Moncton (Est), la fusillade à la mosquée de Québec qui a coûté la vie à six fidèles en 2017 ou encore l'attaque au véhicule bélier à Toronto qui a fait 10 morts en 2018.