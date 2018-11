Le candidat ultra-orthodoxe Moshé Leon élu à la mairie de Jérusalem

(Belga) Le candidat nationaliste religieux Moshé Leon, soutenu par des partis juifs ultra-orthodoxes a été élu maire de Jérusalem avec une faible majorité de voix, a annoncé jeudi un responsable, après le second tour des municipales.

Moshé Leon, 57 ans, qui a joué sa campagne sur les craintes d'une "sécularisation" de la Ville sainte, a remporté plus de 51% des voix contre 48% à son adversaire Ofer Berkovitch, candidat non religieux qui a récolté 48,46% des suffrages. Les résultats définitifs, confirmés à l'AFP par un porte-parole du ministère de l'Intérieur, ont été retardés en raison du vote de plus de 9.000 soldats, officiers de police, personnes handicapées et prisonniers dont les voix ont été comptées après le décompte général. Moshé Leon, expert-comptable, a été brièvement directeur général du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu en 1997, succédant à Avidgor Lieberman, chef du parti ultra-nationaliste Israël Beiteinou, un des soutiens de M. Leon durant la campagne électorale pour la mairie de Jérusalem. M. Lieberman a annoncé mercredi sa démission de son poste de ministre de la Défense. Moshé Leon a également reçu le soutien du Likoud, le parti de M. Netanyahu mais pas de ce dernier, qui a refusé de s'exprimer sur son choix au second tour, après la défaite au premier tour de son candidat, Zeev Elkin, le ministre l'Environnement chargé des affaires de Jérusalem. (Belga)