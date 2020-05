Le cap des 100.000 morts du Covid-19 dépassé aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont franchi mercredi le cap des 100.000 morts recensés du nouveau coronavirus, un bilan nettement supérieur à tous les autres pays du monde, selon l'université Johns Hopkins.

Des photographies, des roses blanches, des sacs noirs représentant les morts…Et dans le fond, la Maison Blanche. C’était à Washington, il y a quelques jours.





Aujourd’hui, le cap des 100.000 victimes recensées de l’épidémie a été franchi.

A New-York, une horloge de la mort indique le nombre de personnes qui auraient pu être sauvées si le président américain avait pris à temps les bonnes mesures. Donald Trump évoquera ce soir ce chiffre de 100.000 morts. Son adversaire démocrate à la présidence s’est exprimé hier soir.

Joe Biden: "Mes chers concitoyens, il y a des jours dans notre Histoire si sombres qu'ils sont déchirants et pour toujours gravés dans chacun de nos coeurs, comme un deuil commun. Aujourd'hui, il s'agit de l'un de ces moments."

Le week-end dernier, le journal "le New York Times", en quelques lignes biographiques évoquait l'histoire des New-Yorkais morts au cours de ces trois derniers mois.

New York représente à elle seule un tiers des morts. Personne n’oubliera ces images de fosses communes creusées au milieu des entrepôts à l’abandon au large de la ville.

A la demande de ses partisans, Donal Trump veut accélérer le déconfinement. Le pays le plus touché au monde en est aussi la plus grande puissance. Les images de longues files dans les quartiers pauvres de New York pour la distribution d’aide alimentaire resteront aussi gravées dans les mémoires.