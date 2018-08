Le célèbre chanteur marocain Saad Lamjarred à nouveau soupçonné de viol: il est en garde à vue à Saint-Tropez

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, soupçonné de viol, est en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Tropez (Var) depuis dimanche matin, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Draguignan.



Les faits se sont déroulés dans un établissement de Saint-Tropez dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le parquet. Une enquête en flagrance a été diligentée à la suite de la plainte d'une femme pour "faits caractérisés de viol", a-t-on ajouté de même source.



Saad Lamjarred, 33 ans, est en garde à vue pour une durée de 24 heures, pouvant être prolongée de 24 heures, dans les locaux de la brigade de recherches de Gassin-Saint-Tropez.





Déjà poursuivi par le passé



La star marocaine dont les clips ont été visionnés des millions de fois sur internet, avait déjà été mise en examen en octobre 2016 à Paris pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées" et écroué.



A la veille d'un concert qu'il devait donner, une jeune femme de 20 ans avait porté plainte affirmant avoir été agressée quelques heures plus tôt par le chanteur dans la chambre d'hôtel de ce dernier. Défendu par Mes Dupond-Moretti et Jean-Marc Fedida, Saad Lamjarred avait été remis en liberté en avril 2017, sous bracelet électronique, à la suite d'une décision de la cour d'appel de Paris.



En mars dernier, autorisé par la justice française à voyager au Maroc, Saad Lamjarred, célèbre dans le monde arabe pour son titre "Enty" (91 millions de vues sur Youtube), avait lancé la promotion de son dernier single, "Ghazali Ghazali".



Le chanteur a par ailleurs été mis en examen pour "viol" le 11 avril dans une enquête ouverte après la plainte d'une jeune Franco-Marocaine affirmant avoir été abusée et frappée par le chanteur, à Casablanca en 2015.



Il a également été mis en cause aux États-Unis dans une affaire de viol présumé datant de 2010, mais les poursuites ont été abandonnées.