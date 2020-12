Un célèbre télescope s'est effondré en Amérique centrale : "C'est un triste jour pour l'astronomie"

Le célèbre télescope d'Arecibo, à Porto Rico, s'est effondré ce mardi après 57 ans de service, a annoncé un porte-parole de la Fondation nationale des sciences américaine et un astronome local à l'AFP. "C'est un désastre absolu", s'est désolé le professeur Abel Méndez, directeur du laboratoire habitabilité planétaire de l'université de Porto Rico à Arecibo.

"La plateforme (de l'observatoire, ndlr) s'est écroulée de manière non planifiée", a confirmé Rob Margetta, porte-parole de l'institution qui finance l'observatoire.

Deux câbles soutenant les 900 tonnes des instruments du télescope au-dessus de la parabole de 305 mètres de diamètre avaient rompu le 10 août et une nouvelle fois, le 6 novembre, poussant la Fondation nationale des sciences américaines à annoncer son démantèlement.

Les accès au télescope étaient interdits depuis, dans la crainte d'un effondrement. Seuls des drones inspectaient la structure. Aucun blessé n'a donc été rapporté lors de l'effondrement de la parabole.

Une perte qui émeut le monde scientifique

L'écroulement de l'observatoire "est un désastre absolu", a réagi, ému, le professeur Abel Méndez, directeur du laboratoire habitabilité planétaire de l'université de Porto Rico à Arecibo, auprès de l'AFP.

Cet astronome a dû annuler des cours de formation à l'observatoire prévus l'an prochain, un véritable coup dur pour ses étudiants.

"C'est un triste jour pour l'astronomie", ont commenté sur Twitter plusieurs astronomes et scientifiques.

C'est aussi un triste symbole de la dégradation de la situation sur l'île américaine, durement frappée ces dernières années par des ouragans et dont les infrastructures tardent à être reconstruites. Même si on ignore à ce stade la cause de la rupture des câbles.

Outil de nombreuses découvertes astronomiques, le radiotélescope était l'un des plus grands au monde.

Plus qu'un télescope, Arecibo est la raison même pour laquelle je fais de l'astronomie

L'annonce de son démantèlement avait, déjà, ému de nombreux astronomes professionnels et amateurs, notamment sur Twitter sous le #WhatAreciboMeansToMe (ce qu'Arecibo signifie pour moi).

"Plus qu'un télescope, Arecibo est la raison même pour laquelle je fais de l'astronomie", témoignait alors Kevin Ortiz Ceballos, un astronome local.

Une scène d'action du film de James Bond "GoldenEye" s'était même déroulée au-dessus du télescope, et dans le film "Contact", une astronome jouée par Jodie Foster utilisait l'observatoire dans sa quête de signaux extraterrestres.