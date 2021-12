Le certificat Covid européen est désormais valable au Liban

Le Liban, entre autres, est venu s'ajouter aux dizaines de pays dont les certificats Covid sont reconnus "équivalents" par l'UE, et dont le système en la matière devient donc interopérable avec celui de l'UE. La Commission européenne a annoncé vendredi avoir adopté les décisions d'équivalence nécessaires pour le Liban, le Cap-Vert et les Émirats arabes unis.



Cela signifie concrètement qu'un Belge peut désormais présenter au Liban son certificat Covid numérique local, et que ce dernier y sera reconnu au même titre qu'une preuve de vaccination, de rétablissement ou de test négatif délivré par les autorités libanaises. Dans l'autre sens, les passes libanais doivent être acceptés dans l'Union comme une preuve valable, au même titre que le passe européen.

Depuis que l'Union a lancé son système de "certificat Covid numérique", qui se traduit en Belgique par le QR-code de l'application CovidSafe, elle a multiplié les décisions d'équivalence avec des pays extérieurs, pour faciliter l'interopérabilité des passes européens et étrangers. 55 pays tiers sont ainsi connectés au système européen, selon le commissaire Didier Reynders.