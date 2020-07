Le CES, le rendez-vous annuel de la tech, aura lieu en ligne en 2021

Le CES, la grand-messe américaine annuelle de l'électronique et des technologies, sera virtuelle en 2021 ont annoncé mardi les organisateurs, signe d'un durcissement à plus long terme des mesures d'hygiène pour parer au coronavirus.

"Etant données les inquiétudes mondiales croissantes sur la propagation de la Covid-19, il n'est pas possible de rassembler, de façon sûre, des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021 pour se rencontrer et faire des affaires en personne", explique la Consumer Technology Association (CTA).

Tous les ans, le Consumer Electronics Show (CES) permet à des milliers d'entreprises de présenter leurs nouveaux produits et dernières innovations, des télévisions toujours plus fines aux voitures et accessoires toujours plus connectés.

Il y a un mois, la CTA semblait encore envisager de tenir l'édition de 2021 en personne. Mais la nouvelle hausse des cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis force les décideurs à revoir leurs plans.

La CTA assure être "ravie" de proposer cette "expérience entièrement numérique", à laquelle les participants pourront assister depuis n'importe où dans le monde.

Il y aura une "plateforme" pour que les exposants puissent présenter virtuellement leurs produits, des conférences et des réunions interactives.

Dans le monde entier, le confinement et les restrictions de circulation ont entraîné des annulations et reports en cascade pour les foires et salons.

Le Salon de l'automobile de Genève - 600.000 visiteurs - dont l'édition 2020 avait été annulée, ne se tiendra pas non plus l'année prochaine: dans un sondage, une majorité des exposants habituels ont indiqué qu'ils n'y participeraient probablement pas.

Le salon des nouvelles technologies IFA, à Berlin, devrait quant à lui avoir lieu début septembre, mais en comité très restreint. Le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, début mars, s'oriente vers un format "hybride", qui alternera événements physiques et en ligne.

En janvier dernier, environ 175.000 visiteurs ont arpenté les allées des différents hôtels et casinos de Las Vegas où étaient rassemblés plus de 4.500 exposants.