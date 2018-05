Le chef d'Al-Qaïda appelle au djihad contre l'installation de l'ambassade US à Jérusalem

(Belga) Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a appelé dimanche au djihad contre les Etats-Unis, affirmant que la décision de Washington d'installer son ambassade à Jérusalem était la preuve que les négociations et "l'apaisement" n'ont pas servi aux Palestiniens.

Dans une vidéo de cinq minutes intitulée "Tel Aviv est aussi une terre des musulmans", le médecin égyptien qui a pris la tête d'Al-Qaïda après la mort en 2011 de son fondateur Oussama Ben Laden, a qualifié l'Autorité palestinienne de "vendeurs de la Palestine" et exhorté ses adeptes à prendre les armes. Le président américain Donald Trump "a été clair et explicite et a dévoilé le vrai visage de la Croisade moderne (...). L'apaisement de fonctionne pas avec lui, mais seule la résistance (...) par la voie du jihad", a-t-il dit selon une transcription fournie par SITE Intelligence Group, agence spécialisée dans la surveillance des sites internet islamistes. Selon lui, les pays islamiques ont échoué à agir dans l'intérêt des musulmans en intégrant les Nations unies, institution qui reconnaît Israël, et en se soumettant aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU plutôt qu'à la charia (loi islamique). Des dizaines de milliers d'Israéliens ont marché dimanche à Jérusalem, dans un climat de fierté nationale à la veille de l'ouverture sous très haute tension de l'ambassade des Etats-Unis et à l'aube d'une semaine de protestation palestinienne potentiellement explosive. Lundi, les Etats-Unis inaugureront en grande pompe leur ambassade à Jérusalem, coïncidant avec le 70e anniversaire de la création d'Israël en 1948. Mardi, les Palestiniens commémorent la "Nakba", la "catastrophe" qu'a représentée pour eux la proclamation d'Israël. Ainsi, les Palestiniens pourraient protester massivement, faisant redouter une nouvelle conflagration à Gaza. (Belga)