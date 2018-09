Le chef de la diplomatie américaine va retourner en Corée du Nord en octobre

(Belga) Le chef de la diplomatie des Etats-Unis Mike Pompeo va retourner en octobre à Pyongyang "à l'invitation" du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a annoncé mercredi le département d'Etat américain.

Sa visite visera "à faire de nouveaux progrès" sur la dénucléarisation de la Corée du Nord "et à préparer le deuxième sommet" entre Donald Trump et Kim Jong Un, a-t-il précisé après la rencontre à New York entre Mike Pompeo et son homologue nord-coréen Ri Yong Ho. Mike Pompeo a annoncé mercredi avoir eu une "rencontre très positive" en marge de l'Assemblée générale de l'ONU avec son homologue nord-coréen Ri Yong Ho. Les deux hommes ont "discuté du prochain sommet" entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et "des prochaines étapes vers la dénucléarisation de la Corée du Nord", a-t-il dit dans un tweet. "Il reste beaucoup de travail, mais nous continuerons à avancer", a ajouté Mike Pompeo. (Belga)