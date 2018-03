Le chef de la diplomatie nord-coréenne en Suède dans un climat de détente

(Belga) Le chef de la diplomatie nord-coréenne Ri Yong Ho est arrivé jeudi en Suède, pays qui représente les intérêts américains à Pyongyang, au moment où Corée du Nord et Etats-Unis étudient l'organisation d'un sommet bilatéral historique.

M. Ri est arrivé à l'aéroport Arlanda de Stockholm vers 18H15 et s'est engouffré dans une voiture d'un convoi de véhicules diplomatiques. Selon le ministère suédois, M. Ri doit séjourner jusqu'à vendredi dans le pays scandinave pour des "entretiens" avec son homologue Margot Wallström, devant porter notamment sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et un possible sommet entre le président Trump et Kim Jong Un. Les médias internationaux se sont livrés à des spéculations sur un possible choix de la Suède comme lieu de ce sommet, s'il était confirmé. Le ministère suédois des Affaires étrangères s'est contenté d'indiquer que "les discussions porteront sur le rôle de puissance protectrice consulaire joué par la Suède auprès des Etats-Unis, du Canada et de l'Australie" à Pyongyang. M. Ri et Mme Wallström évoqueront aussi "la situation sécuritaire sur la péninsule coréenne, sujet qui figure en première place à l'agenda du Conseil de sécurité (des Nations unies) dont la Suède est un membre (non-permanent) en 2017-2018". La diplomatie suédoise a souligné qu'il n'y aurait pas de conférence de presse au cours de la visite, mais qu'un communiqué serait rendu public vendredi soir à l'issue des entretiens. (Belga)