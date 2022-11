Le chef du Pentagone rencontre son homologue chinois au Cambodge

(Belga) Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a rencontré son homologue chinois Wei Fenghe mardi au Cambodge, alors que les deux parties s'efforcent de contenir les tensions.

Cette rencontre, en marge d'une conférence des ministres de la Défense à Siem Reap, est la première entre MM. Austin et Wei depuis juin, avant la visite de Nancy Pelosi, grande figure de la politique américaine, à Taïwan, l'île revendiquée par Pékin, ce qui avait rendu les autorités chinoises furieuses. La Chine avait jugé que la visite, début août, de Mme Pelosi était une provocation majeure. C'était alors la plus haute responsable américaine à se rendre sur l'île depuis des décennies. Nancy Pelosi a depuis annoncé renoncer au poste de cheffe des démocrates dans la future Chambre des représentants américaine, où les républicains ont obtenu la majorité. Depuis, la Chine et les États-Unis ont tenté de faire baisser la température en organisant des rencontres entre hauts responsables. Le 14 novembre, les présidents Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés pendant trois heures lors d'un sommet du G20 à Bali, en Indonésie. C'étaient les premiers entretiens en personne entre les dirigeants des deux plus grandes économies du monde depuis qu'ils sont présidents. Cette rencontre a été suivie d'un entretien entre Xi Jinping et la vice-présidente américaine Kamala Harris lors du sommet Asie-Pacifique à Bangkok. Mme Harris a renforcé le message de M. Biden selon lequel les deux pays doivent "maintenir des lignes de communication ouvertes pour gérer de manière responsable la concurrence entre nos pays", selon un responsable de la Maison Blanche. Selon les médias d'État chinois, M. Xi a déclaré à Mme Harris que sa rencontre avec M. Biden était "stratégique et constructive", et qu'elle revêtait une "grande importance pour l'orientation des relations sino-américaines" à l'avenir. (Belga)