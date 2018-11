Le chef suprême de l'ELN, réclamé par Interpol, soigné à Cuba

(Belga) Nicolas Rodriguez alias "Gabino", le chef suprême de la guérilla de l'ELN dont le gouvernement colombien réclame l'arrestation via Interpol, est soigné dans une clinique de La Havane, a indiqué mardi à l'AFP Pablo Beltran, chef négociateur de l'ELN aux pourparlers de paix.

Gabino, 68 ans, est arrivé "autour du 16 juillet" à Cuba, en passant par le Venezuela, et se trouve actuellement hospitalisé "à La Havane", a expliqué à l'AFP M. Beltran. "Il devrait rentrer bientôt" en Colombie, a-t-il ajouté, en refusant de préciser la nature exacte de son traitement mais assurant qu'il ne souffre d'aucune maladie en phase "terminale". La présence à Cuba du chef suprême de l'ELN, dernière guérilla active en Colombie, a été vivement critiquée ces derniers jours par le gouvernement du président Ivan Duque (au pouvoir depuis août), qui a demandé au gouvernement cubain de procéder à son arrestation. Cuba a été le siège pendant quatre ans des négociations de paix avec la principale guérilla de Colombie, les Farc, avec laquelle un accord de paix historique a été signé fin 2016, et devait accueillir les pourparlers de paix de l'ELN, actuellement suspendus. Le gouvernement colombien avait "pleinement connaissance" du déplacement de Gabino à Cuba, a pourtant assuré mardi Pablo Beltran. Selon des courriers dont l'AFP a obtenu copie, le Haut-Commissaire pour la paix du gouvernement sortant de Juan Manuel Santos a autorisé ce voyage pour raisons humanitaires et demandé au gouvernement cubain de l'accueillir et au gouvernement vénézuélien de l'accepter en transit et d'assurer son transfert. (Belga)