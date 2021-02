(Belga) Le Chili a expulsé plus de 130 migrants vers les pays d'Amérique latine dont ils sont originaires, après leur arrivée dans le nord du pays, a rapporté le ministère de l'Intérieur mercredi.

L'armée de l'air chilienne a transporté 86 migrants en Colombie et au Venezuela, tandis que 52 autres ont été transportés dans des bus à destination du Pérou et de la Bolivie. "C'est la première fois que nous déportons autant de personnes en une journée", a déclaré le ministre de l'Intérieur Rodrigo Delgado. "C'est un signal pour tous ceux qui envisagent d'entrer illégalement dans le pays", a ajouté le ministre. Récemment, 1.600 migrants se sont rendus dans le village de Colchane, à la frontière avec la Bolivie. Ils dormaient dans les rues et sur les places, et les autorités locales les ont avertis d'une catastrophe humanitaire. La plupart des migrants sont des Vénézuéliens qui avaient fui au Pérou pour échapper à la crise économique et politique de leur pays. Comme le Pérou a été durement touché économiquement par la pandémie de coronavirus, ils sont passés au Chili en passant par la Bolivie. L'opposition vénézuélienne a critiqué les expulsions, affirmant qu'elles ne respectaient pas les accords internationaux sur la protection des réfugiés. (Belga)