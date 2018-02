Le Chili demande l'extradition d'un ex-guérillero arrêté en France

(Belga) La Cour suprême chilienne a décidé lundi de demander à la France l'extradition d'un ex-guérillero chilien condamné à la prison à vie pour l'assassinat d'un des idéologues les plus importants de la dictature d'Augusto Pinochet.

A l'unanimité, la cour suprême "accepte la demande d'extradition présentée" par le juge Mario Carroza, a annoncé la juridiction. Ricardo Palma Salamanca, aujourd'hui âgé de 48 ans et surnommé "El Negro", s'était échappé en 1996 par hélicoptère de la prison de haute sécurité où il purgeait sa peine à perpétuité pour l'assassinat en 1991 de Jaime Guzman, sénateur et théoricien de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990), et l'enlèvement de Cristián Edwards del Río, fils du propriétaire du journal El Mercurio. Ancien membre du groupe de guérilla marxiste Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Ricardo Palma Salamanca avait été arrêté à Paris le 16 février après 21 ans de cavale, en vertu d'un mandat d'arrêt international émis par le Chili, puis remis samedi en liberté sous contrôle judiciaire. Son avocat en France, Jean-Pierre Mignard, avait indiqué le 19 février à la radio RFI qu'il allait demander l'asile politique pour son client, qui, selon lui, n'"a pas eu un procès juste" au Chili. "J'espère que cela lui sera refusé", avait réagi le ministre chilien des Affaires étrangères Heraldo Muñoz, de passage à Paris. "Cette personne a commis un crime en démocratie, elle a été jugée avec toutes les garanties d'un Etat de droit, elle a été condamnée et ensuite elle s'est évadée", avait-il ajouté. (Belga)