Le Chili élit les rédacteurs de sa future nouvelle Constitution

Quelque 14 millions de Chiliens sont appelés aux urnes samedi et dimanche pour désigner parmi 1.373 candidats 155 élus à parité chargés de rédiger une nouvelle constitution pour le pays.

"Cette élection définira la Constitution qui nous guidera pour les 40 ou 50 prochaines années", souligne auprès de l'AFP Claudio Fuentes, universitaire à l'Ecole de sciences politiques de l'université Diego Portales. Ce scrutin est "certainement" le plus important en 31 ans de démocratie, estime-t-il, car "un nouveau Chili est en jeu".

Remplacer la Constitution rédigée en 1980 sous le régime militaire d'Augusto Pinochet (1973-1990) était une des revendications issues du plus grand soulèvement social des dernières décennies amorcé en octobre 2019 pour réclamer une société plus égalitaire.

Le changement de la loi fondamentale actuelle, qui limite fortement l'action de l'Etat et promeut l'activité privée dans tous les secteurs, notamment l'éducation, la santé et les retraites, est vu comme la levée d'un obstacle essentiel à de profondes réformes sociales dans un pays parmi les plus inégalitaires d'Amérique latine.

Selon les sondages, plus de 60% de la population estime que cette constitution a créé un système qui profite à un petit nombre de privilégiés.

"C'est comme si on commençait vraiment à se débarrasser de +Pinocho+ (le surnom donné à Pinochet par ses détracteurs, ndlr), de son ombre, de son héritage, de tout", estime auprès de l'AFP Carmela Urquiza, une fonctionnaire de 62 ans, résidant à Santiago.

"Le Chili a l'occasion de réaliser sa deuxième transition (politique), ça aura pris trois décennies en raison de la trop forte tendance au statu quo du système de partis" traditionnels, indique à l'AFP Marcelo Mella, politologue à l'université de Santiago.

La nouvelle Constitution doit être rédigée dans un délai de neuf mois, prolongeable une seule fois de trois mois supplémentaires. Elle doit être approuvée ou rejetée en 2022 par un référendum à vote obligatoire.

- Difficiles prévisions -

Le scrutin, déjà reporté de trois semaines, a été étalé sur deux jours pour limiter les possibilités de contagion au Covid-19, et comprendra également des élections locales de maire, de conseiller municipal et, pour la première fois, de gouverneur régional. Le Chili était l'un des rares pays de l'OCDE qui n'avait pas d'autorités régionales élues.

Les analystes le voient comme un test décisif avant les élections présidentielles de novembre prochain.

Ce processus électoral est également le premier au monde à élire une Assemblée constituante sur une base paritaire, avec un nombre égal d'hommes et de femmes. Il marquera également l'histoire du pays en réservant 17 sièges aux 10 peuples autochtones du Chili.

Les prédictions sur la composition des forces politiques qui composeront l'Assemblée constituante sont hasardeuses, mais la difficulté des candidats indépendants à se faire connaître devrait privilégier les partis traditionnels.

"Il y a beaucoup de nouvelles variables en jeu: c'est une élection sans précédent dans un contexte de pandémie, avec un système de parité, avec des sièges réservés, et avec des listes d'indépendants. Tout cela est nouveau. Il est donc très difficile de faire des prédictions, et nous ne savons pas avec certitude combien de personnes iront voter", note Claudio Fuentes.

L'opposition de gauche, dispersée sur 69 des 70 listes en lice, entend proposer un nouveau modèle pour le pays, avec différents droits sociaux garantis, comme l'éducation, la santé ou le logement.

De leur côté, les candidats de la droite au pouvoir regroupés sur une seule grande liste alliée à l'extrême droite défendent le système actuel, qui selon eux a favorisé la croissance économique du pays.

Les bureaux de vote seront ouverts de 08H00 à 18H00 locales (12H00 et 22H00 GMT) samedi et dimanche. Les premières estimations sont attendues dimanche en début de nuit.