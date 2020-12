Le Chili et le Costa-Rica commencent à vacciner

(Belga) Le Chili et le Costa Rica vont commencer jeudi leur campagne de vaccination contre le Covid-19, quelques heures à peine après avoir reçu les premières doses du vaccin.

Une cargaison de 10.000 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech est arrivée jeudi par avion à l'aéroport de Santiago, capitale du Chili, où la vaccination de soignants prioritaires de quatre régions doit débuter le même jour. Le pays a réservé 30 millions de doses de trois vaccins différents contre le Covid-19, ce qui permettra de vacciner 15 millions de personnes, soit plus des deux-tiers de la population, au cours de la première moitié de 2021, a assuré le président Sebastian Pinera. Le Costa-Rica a reçu pour sa part ses premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech tard mercredi. "Demain, les premiers Costa-Ricains seront vaccinés", avait annoncé le président Carlos Alvarado, accueillant la première cargaison de vaccin à l'aéroport de la capitale. "Cela pourrait bien marquer le début de la fin de cette pandémie", a-t-il ajouté. Le vaccin a été autorisé au Costa-Rica la semaine passée, et les soignants et les personnes âgées devraient en être les premiers bénéficiaires. Le pays d'environ 5 millions d'habitants a enregistré 160.000 cas positifs au Covid-19 depuis le début de la pandémie, et 2.065 morts. L'Argentine doit recevoir jeudi 25 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V, et le Mexique a reçu mercredi les premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech.