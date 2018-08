Le Chili premier pays d'Amérique latine à interdire (prochainement) les sacs plastiques

(Belga) Le Chili est devenu vendredi le premier pays d'Amérique latine à interdire complètement les sacs plastiques dans les magasins.

"Je voulais partager ma joie avec vous: à compter d'aujourd'hui, nous promulguons la loi", a déclaré le président de droite Sebastian Piñera lors d'une cérémonie à Santiago, avant de donner des sacs en toile au public. Le texte interdit la distribution de sacs en plastique, sauf ceux servant à emballer des aliments "pour des raisons hygiéniques ou (...) pour éviter le gâchis de nourriture", selon le Journal officiel. La loi donne six mois à compter de vendredi aux grandes entreprises et deux ans aux petits commerces pour mettre en application cette interdiction totale. Une fois ces délais écoulés, une amende de 370 dollars par sac plastique remis aux clients est prévue en cas d'infraction. Dans l'intervalle, "les commerces peuvent remettre un maximum de deux sacs plastiques aux consommateurs à chaque achat", précise le texte. "Nous sommes, sans aucun doute, en train de faire un grand pas vers un Chili plus propre", a ajouté le chef de l'Etat. (Belga)