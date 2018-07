Le co-créateur de Spider-Man Steve Ditko est décédé

(Belga) Steve Ditko, le co-créateur du super-héros populaire Spider-Man, est décédé le 29 juin dernier, à l'âge de 90 ans, ont relayé plusieurs médias américains vendredi soir (heure locale).

Dans les années 60, Ditko a travaillé pour la célèbre maison d'édition Marvel Comics, où il a co-créé Spider-Man en 1961. Deux ans plus tard, lui est venue l'idée de dessiner Doctor Strange. Il est également le créateur du Gobelin Vert, du Lézard, de Sandman et de Doctor Octopus. En 1966, Ditko a claqué la porte de Marvel, en raison de mésentente avec son rédacteur en chef Stan Lee. Il a ensuite collaboré avec plusieurs autres maisons, dont la rivale DC Comics. Steve Ditko a été retrouvé la semaine dernière inanimé dans son appartement de New York, probablement décédé des suites d'un arrêt cardiaque.