Le Colt d'Al Capone bientôt mis aux enchères en Californie

(Belga) Des armes à feu ayant appartenu à Al Capone, l'un des gangsters les plus célèbres du monde, vont prochainement être mises aux enchères en Californie par ses descendants.

Le Colt .45 "préféré" du caïd fait partie des 174 lots qui incluent également des photos de famille, une lettre écrite à son fils depuis sa cellule d'Alcatraz et le lit qu'il partageait avec son épouse dans leur luxueuse villa de Floride. La collection mise en vente le 8 octobre à Sacramento par la maison Witherells provient du patrimoine laissé par Al Capone en 1947 à sa veuve, Mae Capone, qui l'a elle-même légué à leur fils unique Sonny. Al Capone était l'un des chefs de la pègre les plus redoutés durant la période de la Prohibition dans les années 1920, durant laquelle toute production ou vente d'alcool était officiellement interdite aux Etats-Unis. Parrain de la bande de l'Outfit à Chicago, celui qu'on surnommait "Scarface" ("le balafré") faisait régner la terreur avec son réseau de racket et ses méthodes très violentes, comme le "massacre de la Saint-Valentin" durant laquelle il avait fait exécuter sept membres d'un gang rival en 1929. Malgré tous les policiers lancés à ses trousses - dont le célèbre Eliot Ness - le gangster ne sera jamais poursuivi pour ses crimes violents mais pour fraude fiscale, ce qui lui vaudra une condamnation à 11 ans de prison et un passage sur l'île-pénitencier d'Alcatraz, dans la baie de San Francisco. La maison de vente Witherells estime que le Colt fétiche d'Al Capone pourrait atteindre 150.000 dollars, un autre de ses pistolets étant estimé entre 30.000 et 60.000 dollars. Les lots comprennent aussi une montre de gousset Patek Philippe en platine et diamants ainsi que d'autres bijoux clinquants monogrammés aux initiales d'Al Capone. Les actuelles propriétaires de ces objets sont les petites-filles du gangster, Diane et Barbara Capone. (Belga)