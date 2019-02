Le comptable d'un cartel mexicain reçoit des journalistes l'arme à la main (vidéo)

Chaque jour, des voitures remplies de cocaïne traversent la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Un marché de plusieurs milliards de dollars et très meurtrier. "Reporters" nous emmène au coeur du très dangereux cartel de la Liéna.

Des journalistes se rendent au coeur du cartel mexicain de la Linéa. Le comptable est sur ses gardes face à l'équipe. C'est l'arme à la main qu'il reçoit l'équipe de journalistes avant de poursuivre son travail.

L'homme prépare les paies des membres du cartel. Il s'agit d'un travail minutieux car dans ce milieu la moindre erreur de calcul peut dégénérer très vite. "On a facilement plus de 50.000 dollars. C'est ce qu'on va remettre tout à l'heure. Le sac est plein, il faut que je recompte encore une fois", explique le comptable avant de désigner les balles sur posées sur la table et de lancer: "Avec ça, on sème la terreur".





Le Mexicain montre aux journalistes la montagne de cocaïne qui se trouve dans le placard de la climatisation. "Tout ça va bientôt partir de l'autre côté, aux Etats-Unis", précise le comptable. Au total, 80 kg de cocaïne qui seront vendus au détail dans les rues de New York. Cette quantité rapportera près de cinq millions de dollars aux dealers.

Retrouvez l'intégralité de l'émission Reporters ce soir à 19h45 sur RTL TVI.