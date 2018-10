Le compteur de la campagne "INDONESIE 12-12" dépasse les 2,4 millions d'euros

(Belga) Le compteur de la campagne nationale d'appel aux dons pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre et du tsunami en Indonésie, lancée par le Consortium 12-12 le 1er octobre dernier, dépasse désormais les 2,4 millions d'euros, annoncent vendredi les organisateurs. Les équipes se concentrent sur les missions les plus urgentes: distribution de vivres, d'eau potable, l'amélioration des conditions d'hygiène et sanitaires, les soins de santé et les soins psychosociaux, et la protection des groupes vulnérables (enfants, femmes...).

L'objectif final a été fixé à 3 millions d'euros, une somme déterminée sur base des besoins identifiés par les organisations membres du Consortium sur le terrain et en tenant compte des appels internationaux également en cours. Le Consortium 12-12 est une plateforme qui regroupe sept ONG actives dans l'aide humanitaire d'urgence (Caritas International, la Croix Rouge, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam-Solidarité, Plan International Belgique et UNICEF Belgique). (Belga)