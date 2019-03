Le Congrès américain invite le chef de l'Otan pour un discours le 3 avril

(Belga) La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a invité lundi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à s'exprimer devant le Congrès américain le 3 avril pour un "message d'amitié", au moment où les alliés européens se montrent méfiants vis-à-vis de Donald Trump.

C'est au nom des chefs républicains et démocrates du Congrès que Nancy Pelosi invite Jens Stoltenberg à s'adresser aux parlementaires de la Chambre et du Sénat, le 3 avril à 11H00 (15H00 GMT) à Washington. "En cette époque critique pour les Etats-Unis, l'Otan et l'Union européenne, le Congrès et le peuple américains ont hâte d'entendre votre message d'amitié et de partenariat, tandis que nous travaillons ensemble pour renforcer notre alliance cruciale et faire avancer la paix dans le monde", lui a écrit Mme Pelosi dans un courrier. Depuis son arrivée à la Maison Blanche, le président républicain Donald Trump réclame régulièrement aux autres partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord d'augmenter leurs dépenses militaires. Il avait en outre pris de court ses alliés en annonçant, en décembre, sa décision unilatérale de retirer les troupes américaines de Syrie. Et depuis la mi-janvier, les Européens doutent de plus en plus ouvertement de l'attachement de M. Trump à l'Otan, après des informations du New York Times selon lesquelles le président américain aurait, à de multiples reprises, confié à de hauts responsables américains qu'il ne voyait pas l'intérêt de l'Otan et que les Etats-unis devraient s'en retirer. L'appel de Donald Trump aux autres pays membres de l'Otan à augmenter leurs dépenses militaires a fonctionné, avait estimé fin janvier Jens Stoltenberg. "D'ici la fin de l'année prochaine, les alliés de l'Otan auront ajouté" quelque "100 milliards de dollars supplémentaires pour la défense", avait-il déclaré sur la chaîne Fox News. (Belga)