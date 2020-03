Le coronavirus emporte le célèbre magazine Playboy

Playboy, le magazine masculin iconique, arrête son édition imprimée aux Etats-Unis après près de sept décennies en raison de perturbations liées à la crise du coronavirus.

Le coronavirus a donc sonné le glas d'une édition imprimée déjà confrontée à des difficultés financières, indique la compagnie sur son blog. La prochaine édition printanière du magazine sera la dernière. Le magazine survivra en version numérique avec plusieurs numéros en impressions internationales. "En 66 ans, nous sommes devenus plus qu'un magazine. Et quelques fois, il faut laisser le passé derrière soi et faire place au futur", souligne le magazine. Le mort du fondateur de Playboy, Hugh Hefner, en 2017 (91 ans) avait déjà signé la fin d'une ère avec un magazine qui luttait pour sa survie dans un nouvel environnement médiatique.