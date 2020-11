Le corps d'un homme d'affaires belge exhumé au Maroc: la justice soupçonne un empoisonnement

La police marocaine a exhumé le corps d'un homme d'affaires belge, enterré dans la ville côtière d'Essaouira et récemment décédé à l'âge de 70 ans. Selon le journal local Assabah, la justice soupçonne un empoisonnement. L'ambassade a été informée, confirment lundi les Affaires étrangères.



Le défunt, converti à l'islam, vivait sur place depuis les années nonante et était marié à une Marocaine. Il avait investi dans plusieurs projets touristiques. Le décès remonte à trois semaines. Le septuagénaire a été emmené d'urgence à l'hôpital, où il est décédé peu après. Quelques jours plus tard, l'autopsie a révélé un empoisonnement alimentaire. La famille a dès lors demandé l'ouverture d'une enquête. L'ambassade belge a été informée et est en attente de la contre-expertise.

