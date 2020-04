Le corps sans vie du fils de la petite nièce du président Kennedy retrouvé

(Belga) La corps sans vie de Gideon McKean, le fils de la petite-fille du sénateur et ancien ministre de la Justice Robert Kennedy et petite-nièce du président John Kennedy, a été retrouvé mercredi. Il y a environ une semaine, sa mère et lui avaient disparu dans un accident de canoë survenu dans la baie de Chesapeake, dans la région de Washington (Maryland).

Le cadavre du jeune garçon, âgé de huit ans, a été retrouvé dans l'eau, à quelques centaines de mètres de l'endroit où sa mère, Maeve Kennedy Townsend McKean, avait été retrouvée morte lundi, a confirmé la police locale. Tous deux étaient présumés morts depuis le week-end dernier. En raison de la pandémie de coronavirus, les McKeans, qui font partie de la légendaire famille Kennedy, avaient délaissé la capitale américaine Washington pour se rendre dans leur propriété familiale située dans la baie de Chesapeake, où les enfants disposent de davantage de place pour jouer. Jeudi, la mère et le fils avaient grimpé à bord d'un canoë pour sortir une balle de l'eau mais n'étaient jamais revenus de leur balade. (Belga)