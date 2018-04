Le couple royal et le ministre des Affaires étrangères en visite de travail à New York

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders effectuera, aux côtés du Roi et de la Reine, une visite de travail au siège des Nations Unies (ONU) à New York du 23 au 25 avril, annonce dimanche un communiqué du SPF Affaires étrangères. M. Reynders et le couple royal répondent ainsi à l'invitation du président de l'Assemblée Générale de l'ONU Miroslav Lajcák qui organise une réunion de haut niveau sur la "consolidation et la pérennisation de la paix".

Cette réunion doit permettre d'évaluer les efforts entrepris et d'identifier de nouvelles opportunités pour renforcer le travail des Nations Unies dans ce domaine, précise encore le SPF. Ce sera aussi l'occasion pour la délégation belge de mettre en avant les atouts de la Belgique comme membre non-permanent du Conseil de sécurité en 2019-2020. Lancée en octobre 2015, la campagne pour l'obtention de ce siège se poursuivra jusqu'au 8 juin, date de l'élection par l'Assemblée générale de l'ONU. Deux sièges sont ouverts aux pays du groupe régional auquel la Belgique appartient. L'Allemagne et Israël sont également candidats. La visite sera également l'occasion de nombreux entretiens bilatéraux. La Reine participera également à des réunions dans le cadre de la défense des Objectifs de Développement Durable.