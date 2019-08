Le couple Trump crée la polémique en posant tout sourire avec un bébé orphelin de la fusillade d’El Paso

La photo publiée par Melania Trump a créé la polémique aux États-Unis et sur les réseaux sociaux.

Jeudi, le couple Trump s'est rendu à l'hôpital d'El Paso, où sont actuellement soignées plusieurs victimes de la fusillade au Texas, à El Paso.

Après la visite, Melania Trump, a publié quelques clichés sur Twitter dont un avec son mari. On y voit le couple tout sourire avec un bébé orphelin, ses parents ayant été abattus lors de la tuerie.

Sur cette photo qui crée la polémique, le président des Etats-Unis arbore aussi... un pouce en l'air. La scène a provoqué de nombreux commentaires notamment sur les réseaux sociaux.

La journaliste américaine, Ana Navarro-Cardenas, s'est notamment exprimée: "Vous êtes en train de me dire que c’est le bébé dont la mère et le père ont été tués par un suprémaciste blanc nourri par les discours de Trump, tués parce qu’ils étaient hispaniques ? Et que Donald Trump trouve ça décent de poser avec lui les pouces en l’air ? Imbécile", a-t-elle écrit.

Indigné, le réalisateur Morgan J. Freeman a également commenté ce cliché: "Ce bébé vient de perdre ses parents dans l'horrible massacre perpétré au nom de Donald J. Trump, qui ne pouvait être plus heureux."

Les survivants qui se trouvent à l'hôpital d'El Paso n'ont par ailleurs pas voulu rencontrer le couple Trump jeudi.