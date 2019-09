Le crooner mexicain José José, héros des amoureux éconduits, meurt à 71 ans

(Belga) José José, crooner mexicain à la voix de velours immensément populaire en Amérique latine au long d'une carrière de plus de 50 ans, est mort à l'âge de 71 ans, ont annoncé samedi son fils et le gouvernement mexicain.

José Sosa Ortiz, connu comme "el principe de la cancion" ("le prince de la chanson"), souffrait d'un cancer du pancréas. "Nous pleurons la mort du chanteur José Romulo Sosa, mieux connu comme José José (...) Depuis le début de sa carrière, le chanteur de El Triste était une des voix les plus aimées du Mexique", a annoncé le ministère mexicain de la Culture sur Twitter. Le fils du défunt, José Joel, a publié des images de rubans noirs sur sa page Facebook, écrivant: "Nous essayons de faire face à la situation en gardant dans notre coeur la promesse divine que nous le verrons et le serrerons à nouveau dans nos bras, pour ne plus être séparés". La chaîne mexicaine Televisa, avec qui José José a longtemps travaillé, a indiqué que le chanteur avait rendu l'âme samedi dans un hôpital de Homestead, près de Miami, en Floride (sud-est des États-Unis). José José a vendu plus de 120 millions de disques durant une carrière de 55 ans. Beaucoup de ses chansons cherchaient à réconforter les amoureux éconduits. À l'apogée de sa carrière, des années 1970 aux années 1990, il enchaînait les tubes à un rythme étourdissant. Son premier succès international, "La Nave del Olvido" ("Le Navire de l'oubli"), était sorti en 1970 et passe toujours régulièrement sur les radios d'Amérique latine. "C'était un chanteur extraordinaire (...) Avec ses chansons il a fait pleurer et rendu heureux beaucoup de gens de ma génération", a rappelé dans un communiqué le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador. Ce fils d'un ténor et d'un pianiste a lutté contre des problèmes de dépendance, en particulier à l'alcool. "Chère famille. Merci pour votre soutien et vos prières. Je vais très bien grâce à Dieu. Je poursuis mon traitement pour m'en sortir et nous nous reverrons bientôt", écrivait-il le 10 juin sur Twitter. Si José José ne composait pas ses chansons, la qualité de ses interprétations, particulièrement pour les chansons tristes, lui a valu une célébrité intacte bien au-delà des frontières de son pays. Ces dernières années cependant, sa voix l'avait quitté. En 2018, la chaîne Telemundo avait diffusé une série racontant sa vie. (Belga)