Le cyclone Emnati fait au moins quatre morts à Madagascar

(Belga) Le cyclone Emnati a fait au moins quatre morts à Madagascar et touché des dizaines de milliers de personnes sur l'île déjà frappée par plusieurs tempêtes tropicales et un cyclone depuis un mois, a-t-on appris vendredi auprès des autorités locales.

"Quatre décès ont été enregistrés à Farafangana", ville côtière du sud-est, selon un bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques (BNGRC). Près de 72.200 personnes ont été affectées, des routes et un pont coupés. Emnati a touché l'île en début de semaine avec des rafales de vent allant jusqu'à 140 km/h. Madagascar, qui figure parmi les pays les plus pauvres de la planète, est régulièrement touché par les tempêtes et cyclones qui traversent chaque année l'océan Indien pendant la saison cyclonique (novembre-avril). Début février, le cyclone Batsirai avait fait déjà au moins 121 morts, détruit des milliers de maisons et dévasté des récoltes. En janvier, la tempête tropicale Ana avait tué une centaine de personnes à Madagascar, au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Madagascar est également frappé depuis des mois par une sécheresse extrême dans une vaste zone du Sud, qui engendre une malnutrition aiguë et des poches de famine. (Belga)