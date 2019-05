Le cyclone Fani fait au moins 42 morts en Inde et au Bangladesh

(Belga) Au moins 42 personnes ont été tuées en Inde et au Bangladesh dans les intempéries provoquées par le cyclone Fani, selon un bilan établi dimanche par les autorités. L'Etat d'Odisha, dans l'est de l'Inde, comptabilise 29 tués, et le Bangladesh 13, dont 6 personnes frappées par des éclairs. Le chef du gouvernement de l'Etat d'Odisha, Naveen Patnaik, a annoncé des aides sous forme d'argent et de riz pour les sinistrés.

Fani a frappé l'Etat d'Odisha vendredi, avec des vents de près de 200 km/h, avant de perdre en intensité en se dirigeant vers le Bangladesh, au nord-est. 21 décès ont eu lieu dans la seule ville de Puri, ville de pèlerinage hindou, selon les secours de l'Etat d'Odisha. "Nous essayons de confirmer les identités des victimes mais comme les réseaux de communications ont été touchés, cela prend du temps", a précisé leur responsable, Bishnupada Sethi. Des milliers d'arbres et de pylônes de télécommunication, et de nombreux toits ont été arrachés. De nombreux logements restaient privés d'électricité dimanche, pour la troisième journée consécutive. (Belga)