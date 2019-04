Le dalaï lama est sorti de l'hôpital

Le dalaï lama est sorti vendredi de l'hôpital de New Delhi où il avait été admis pour des douleurs thoraciques, a annoncé son porte-parole. "Il a quitté l'hôpital à 08H00", a déclaré Tenzin Taklha à l'AFP. "Il se porte très bien à présent".



Le quatorzième dalaï lama vit en exil à Dharamsala dans le nord de l'Inde depuis sa fuite du Tibet en 1959, passé sous contrôle de la Chine communiste. Le moine bouddhiste de 83 ans avait été admis à l'hôpital Max de la capitale indienne mardi avec des douleurs thoraciques. Un autre de ses collaborateurs a évoqué une "toux légère".





"Il est déjà retourné à ses activités normales"



Le prix Nobel de la paix est déjà retourné à ses activités "normales" et fait des exercices, a ajouté M. Talkha. Le dalai lama serait en route pour Dharamsala.



Bien que le dirigeant exilé reste un orateur extrêmement populaire, il a réduit ses engagements internationaux et n'a rencontré aucun leader étranger depuis 2016. Les gouvernements à travers le monde ne se pressent cependant pas pour l'inviter, craignant de susciter la colère de Pékin. Redoutant que la désignation de son successeur ne soit phagocytée par la Chine, Tenzin Gyatso a plusieurs fois signalé que sa lignée, perpétuée depuis le XIVe siècle, pourrait s'éteindre à sa mort.



Cette icône mondiale a renoncé en 2011 à son pouvoir politique et a confié la charge de guider les Tibétains en exil à un Premier ministre élu par la diaspora, une rupture historique. Tout au long de son existence, passée pour la majeure partie en Inde, le dalaï lama a cherché sans relâche un compromis avec Pékin sur le sort des Tibétains. Une lutte non-violente et pacifiste saluée par le prix Nobel de la paix en 1989.