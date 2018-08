Le démocrate Biden salue la mémoire du républicain McCain, "un géant"

(Belga) L'ancien vice-président démocrate Joe Biden a salué jeudi dans un discours ému la mémoire du républicain John McCain, un "géant" capable de dialoguer au-delà des différends politiques, devant son cercueil recouvert du drapeau américain.

"Je m'appelle Joe Biden. Je suis démocrate. Et j'aime John McCain", a-t-il déclaré lors d'une dernière cérémonie commémorative à Phoenix, capitale de l'Etat de l'Arizona qu'il représentait au Sénat, avant les hommages prévus à Washington. Décédé samedi à 81 ans d'un cancer du cerveau, l'ex-candidat républicain à la présidentielle et ex-prisonnier de guerre torturé au Vietnam était "un géant entre nous tous", a poursuivi son ancien collègue au Sénat. "J'ai toujours considéré John comme un frère. Nous avons eu beaucoup de disputes familiales" mais leurs relations permettaient de dépasser les désaccords politiques, a raconté Joe Biden, essuyant de tant à autre une larme entre des pointes d'humour. Outre l'ancien vice-président de Barack Obama, une vingtaine de sénateurs des deux partis avaient également été invités à la cérémonie organisée jeudi dans un église. La veille, plus de 15.000 personnes ont défilé devant le cercueil de McCain à Phoenix. Ses sept enfants ainsi que son épouse Cindy ont ensuite accompagné le cercueil jusqu'à un avion militaire qui l'emmenait jusqu'à Washington jeudi soir. Il doit être exposé vendredi au Capitole qui domine la capitale fédérale américaine pour un nouvel hommage ouvert au public après une cérémonie. Samedi, Barack Obama et l'ex-président républicain George W. Bush doivent prononcer un discours lors de ses obsèques en la cathédrale de Washington. Tous deux ont un jour mis fin aux ambitions présidentielles de John McCain: lors des primaires républicaines en 2000 puis en 2008 contre le démocrate. Donald Trump en revanche n'assistera à aucune cérémonie. L'enterrement, dans l'intimité familiale, est prévu dimanche au cimetière de l'Académie navale d'Annapolis, près de la capitale fédérale américaine.