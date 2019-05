Le dernier bateau négrier débarqué aux États-Unis retrouvé en Alabama

(Belga) L'épave du dernier navire connu pour avoir transporté des esclaves vers les États-Unis a été retrouvée en Alabama (sud-est), ont confirmé mercredi (heure locale) des scientifiques ainsi que les autorités locales.

Le Clotilda, qui a arraché 110 Africains à leur terre natale pour les emmener travailler comme esclaves aux États-Unis, 50 ans après l'interdiction en 1807 de les importer, a été découvert le long de la rivière Mobile. La recherche du bateau négrier, initiée il y a près de 160 ans, a été menée par l'Alabama Historical Commission (AHC) et le groupe d'archéologues maritimes SEARCH, avec l'aide du National Museum of African American History and Culture's Slave Wrecks Project (SWP) de l'institution de recherche scientifique Smithsonian Institute. Après l'arrivée en 1807 des Africains de l'ouest, environ 25 d'entre eux ont été vendus à des marchands d'esclaves mais la plupart des passagers sont restés à Mobile, en Alabama. À la fin de la guerre civile américaine, les survivants du Clotilda fondèrent la communauté d'Africatown. Retrouver le Clotilda "est une manière de restaurer la vérité d'une histoire trop souvent tue", a commenté le co-directeur du SWP, Paul Gardullo. "Africatown est une communauté brisée économiquement et il y a une raison à cela. La justice doit impliquer une reconnaissance, une discussion difficile mais honnête sur la réparation et la réconciliation." Les États-Unis ont aboli le commerce d'esclaves le 25 mars 1807 mais l'interdiction n'est réellement entrée en vigueur que l'année suivante. L'esclavage s'est perpétué pendant encore un demi-siècle, jusqu'en 1863. Les deux décrets de la Proclamation d'émancipation du président américain Abraham Lincoln, vers la fin de la guerre de Sécession, a légalement libéré tous les esclaves détenus dans les États rebelles du sud. (Belga)