Le Dixie Fire continue de ravager la Californie: combien de temps faudra-t-il encore pour en venir à bout?

Aux États-Unis, l'un des pires feux de forêts recensés continue de menacer villes et villages en Californie. Il faudra des semaines pour éteindre le Dixie Fire.

Il y a quelques jours encore, les habitants de de Greenville se saluaient à la station-service. Ils avaient leurs habitudes dans leur banque, mais aujourd'hui, on ne croise plus que quelques animaux sauvages, un commerçant qui tente de mettre un peu d'ordre là où il a tout perdu, et un centre de la Croix-Rouge à plusieurs dizaines de kilomètres de là, à Quincy. Les habitants sinistrés viennent s'y réfugier

"Tout est parti... Plusieurs fois au cours de la semaine, j'ai voulu rentrer chez moi, avant de me souvenir que je n'ai nulle part où aller", confie Jack Romero, une habitante sinistrée.

Au loin, la menace continue de planer. Sans rien y voir, les pompiers progressent. Ils ont sauvé plusieurs dizaines de personnes, et tous les portés disparus sont retrouvés.

Le feu Dixie atteint 200.000 hectares, c'est deux fois la province du Brabant wallon. Il est active depuis 27 jours et il en faudra 10 de plus pour le maîtriser totalement.

Plus au sud, dans le Comté de Placer, les habitants sont autorisés à revenir sur les lieux. Un père et son fils recouvrent leur maison d'un produit ignifuge : par chance, leur propriété est intacte.

"C'est une résidence secondaire, j'ai eu de la chance, vraiment. Si l'un de mes voisins doit reconstruire sa maison, je peux lui louer la mienne pendant les travaux", explique Eddie Raiger.

Et des voisins dans le besoin, Eddie devrait en trouver : ici, le feu a quasiment tout ravagé.