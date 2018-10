Le DJ américain David Morales arrêté au Japon pour détention d'ecstasy

(Belga) Le DJ américain David Morales a été arrêté dimanche dans un aéroport japonais pour trafic de drogue présumé après la découverte d'une minuscule quantité d'ecstasy dans ses affaires, ont annoncé la police et la presse japonaises.

Morales a été interpellé à l'aéroport de Fukuoka, dans le sud du Japon, après la découverte de MDMA par un douanier. "Il a été arrêté pour violation présumée de la loi sur le contrôle des stupéfiants et des psychotropes", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police. D'après le journal Asahi Shimbun, cinq granules d'ecstasy, soit 0,3 gramme, ont été retrouvés dans son bagage cabine. Le journal Sankei Shimbun rapporte que le DJ de 56 ans a démenti tout trafic: "Ce n'est pas à moi. (Quelqu'un) a pu essayer de me piéger." Le DJ, qui fut influent sur la scène new-yorkaise dans les années 1980 et 1990, lauréat en 1998 d'un Grammy de "meilleur remixer de l'année", devait se produire à Fukuoka samedi et à Tokyo dimanche. Le Japon a une politique antidrogue extrêmement répressive. La détention d'ecstasy à usage personnel, quelle que soit la quantité, est passible d'un maximum de sept ans de prison et une amende de trois millions de yens (22.800 euros). En 1980, Paul McCartney avait passé neuf jours dans une prison de Tokyo après avoir été surpris à l'aéroport avec de la marijuana dans sa valise, probablement l'affaire de stupéfiants la plus célèbre au Japon. (Belga)