Le "El Chapo de l'Asie" extradé vers l'Australie: "C'est l'une des arrestations les plus spectaculaires de l'histoire"

Le baron présumé de la drogue en Asie et l'un des hommes les plus recherchés au monde a été extradé vers l'Australie et arrêté pour trafic de drogue, a annoncé jeudi la police australienne.

Tse Chi Lop, 59 ans, est soupçonné d'être le chef de l'immense cartel asiatique connu sous le nom de "Sam Gor", un important producteur et fournisseur sur le plan mondial de méthamphétamines.

Ce citoyen canadien d'origine chinoise est comparé au baron de la drogue mexicain Joaquin "El Chapo" Guzman.

Il devrait comparaître jeudi devant le tribunal de première instance de Melbourne pour répondre à l'accusation de "conspiration en vue du trafic de quantités commerciales de drogues contrôlées", après avoir été extradé des Pays-Bas.

S'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité.

La police australienne a salué "l'une des arrestations les plus spectaculaires de l'histoire" du pays.

"Sam Gor" blanchirait les milliards provenant de la drogue notamment via des casinos, des hôtels et des sociétés immobilières de la région du Mékong, en Asie du Sud-Est.

Tse Chi Lop a été arrêté en janvier 2021 à l'aéroport international de Schiphol près d'Amsterdam après une décennie de traque, et faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol.

La commissaire adjointe de la police fédérale australienne, Krissy Barrett, a déclaré que l'arrestation était intervenue après "une enquête très complexe".

"De par leur nature même, ces personnalités de haut rang au sein des syndicats (du crime) restent évidemment délibérément à l'écart des transactions commerciales", d'où l'importance de cette arrestation et la longueur de la traque, a-t-elle expliqué.

La police australienne a fait savoir que les accusations sont liées à une opération de transfert de drogues de Melbourne à Sydney menée en 2012-2013.

A l'époque, un coup de filet de la police avait permis d'arrêter 27 personnes et de récupérer 20 kilos de méthamphétamine, d'une valeur marchande actuelle d'environ 3 millions de dollars (2,82 millions d'euros).

Un deuxième homme a également été arrêté après avoir été extradé de Thaïlande.

"Le travail acharné des enquêteurs et du réseau international (de la police fédérale australienne) a permis d'inculper ces délinquants présumés et de les confronter à la justice australienne", a mis en avant Mme Barrett.