Le féminisme de la romancière Margaret Atwood remis en cause

La romancière canadienne Margaret Atwood, malmenée pour son manque d'empathie avec les femmes victimes d'inconduites sexuelles, a passé son dimanche à expliquer les raisons d'une chronique où elle argumentait que le mouvement #Metoo est le reflet d'une justice qui ne fonctionne pas.

"Le mouvement #Metoo est le symptôme d'un système judiciaire cassé", a-t-elle écrit dans une tribune titrée "Suis-je une mauvaise féministe" et publiée dans le quotidien Globe and Mail samedi.

"Trop souvent, les femmes et les autres victimes d'abus sexuels faute d'obtenir une audience juste des institutions, y compris les entreprises, utilisent un nouvel outil: Internet", poursuit-elle.

Les réactions ont alors déferlé, plus souvent à charge que pour soutenir la romancière dont l'adaptation de son ouvrage le plus connu, "La Servante écarlate" (titre original: "The Handmaid's Tale") a été couronnée aux derniers Emmy Awards en septembre.

Dans cette fiction, elle décrit un futur apocalyptique d'une société dominée par une secte qui transforme les femmes fertiles en esclaves sexuelles.

En référence aux actrices qui ont dénoncé les agressions du producteur déchu Harvey Weinstein, la romancière de 78 ans parle d'"étoiles tombées du ciel", sonnant comme un sérieux rappel à l'ordre.

"Mais après ?", s'interroge Mme Atwood. Les institutions, les entreprises et les lieux de travail doivent faire le ménage ou "on peut s'attendre à ce qu'encore plus d'étoiles tombent et aussi pas mal d'astéroïdes".

Et Margaret Atwood de se référer à l'histoire pour dénoncer les risques d'une justice expéditive et populaire. La conception "coupable car accusé" renvoie "à la révolution française, les purges du stalinisme dans l'ex-URSS, la révolution culturelle en Chine, la dictature des généraux en Argentine ou les premiers jours de la révolution iranienne".

"La condamnation sans procès, c'est le début de la réponse à un manque de justice, que le système soit corrompu comme dans la période pré-révolutionnaire en France, ou qu'il n'y en ait simplement pas comme au Far West, alors les populations prennent elles-mêmes les choses en mains", a-t-elle écrit.

Très active sur son compte Twitter, elle a répondu à ses détracteurs dimanche. Certaines femmes l'accusaient d'avoir signé une pétition en soutien à un professeur d'université poursuivi pour harcèlement.

"Partager un tweet n'est pas l'approuver. Nous devons être conscients des avis qui ne sont pas les nôtres", a-t-elle posté sur son compte Twitter, comme également ce rappel: "Si tout le monde adoptait la Déclaration universelle des droits de l'Homme, il y aurait égalité des sexes".