Le festival des 50 ans de Woodstock sous la menace d'une annulation

Le groupe qui devait financer l'événement anniversaire des 50 ans du légendaire festival de Woodstock, en août prochain, a annoncé lundi son annulation, ce qu'ont démenti les organisateurs.

"Malgré notre investissement considérable en temps, en travail et en engagement, nous ne pensons pas que le festival puisse être réalisé comme un événement digne de la marque Woodstock, tout en assurant la sûreté et la sécurité des artistes, des partenaires et des spectateurs", a indiqué Dentsu Aegis Network dans une déclaration transmise à l'AFP.

La filiale de Dentsu Aegis Network, Amplifi Live, était "le principal financeur du festival", a précisé le groupe.

"Woodstock dément fermement l'annulation du festival et des recours judiciaires seront étudiés", a rétorqué, sur le site du Poughkeepsie Journal, le comité d'organisation Woodstock 50, après cette annonce.

Sollicité par l'AFP, Woodstock 50 n'a pas donné suite dans l'immédiat.

L'événement devait se tenir du 16 au 18 août à Watkins Glen, dans le nord de l'Etat de New York, à 230 km environ du site d'origine, situé à Bethel, à l'extrême sud-ouest de l'Etat.

Du 15 au 18 août 1969, environ un demi-million de personnes avait fait le déplacement pour ce qui reste, un demi-siècle plus tard, comme l'événement culturel le plus marquant de la culture hippie des années 60 et 70.

Les organisateurs du festival anniversaire des 50 ans étaient parvenus à mettre sur pied une affiche impressionnante, mélangeant volontairement les styles musicaux.

Etaient notamment annoncés Jay-Z, Dead & Company (membres du Greatful Dead), Miley Cyrus ou The Killers, mais aussi quelques artistes de l'édition originelle, parmi eux le groupe Santana.

L'un des créateurs du festival d'origine, Michael Lang, fait partie du comité d'organisation de Woodstock 50.