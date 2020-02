Le film belge "De zaak Alzheimer" va être adapté en anglais avec Liam Neeson

(Belga) Le film belge "De zaak Alzheimer" ("La mémoire du tueur", NDLR) datant de 2003 va être adapté en version anglaise sous le titre "Memory", rapporte jeudi The Hollywood Reporter. Le film sera réalisé par Martin Campbell tandis que l'acteur Liam Neeson se glissera dans la peau du tueur à gage.

"Memory" raconte l'histoire d'Alex Lewis - interprété par Liam Neeson - qui devient une cible quand il refuse d'honorer un contrat pour le compte d'une bande de dangereux criminels. Il doit alors partir à la recherche de ceux qui veulent sa mort tandis qu'il est confronté à d'importantes pertes de mémoire. Le scénario a été écrit par Dario Scardapane et la production débutera au mois d'août. STXinternational assurera la distribution du film en Irlande et au Royaume-Uni. La distribution sur le marché nord-américain sera assurée par CAA Media Finance. "De Zaak Alzheimer" est le troisième film du réalisateur Erik Van Looy et est l'adaptation cinématographique du roman éponyme de l'écrivain Jef Geeraerts. L'acteur flamand Jan Decleir endosse le rôle du tueur à gage qui souffre de la maladie d'Alzheimer tandis que Koen De Bouw et Werner De Smedt interprètent un célèbre duo d'enquêteurs anversois. (Belga)