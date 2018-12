Le film belge 'Girl' ne devrait pas figurer parmi les nominés aux Oscars du cinéma

(Belga) Le film belge 'Girl' du réalisateur Lukas Dhondt, ne fait pas partie des nominés aux Oscars, récompenses cinématographiques américaines. L'académie des Oscars a déjà rendu public lundi soir une sélection de films pressentis pour être nominés dans neuf catégories, rapportent les médias américains. Mais "Girl", soumis par le Fonds Audiovisuel de Flandre n'y figure pas. Tous les nominés seront annoncés le 22 janvier, et la cérémonie de remise des prix aura lieu le 24 février.

"Girl" prétendait à accéder à la catégorie du Meilleur film en langue étrangère, de même que 86 autres œuvres dont les candidatures avaient été soumises. Mais l'envoi officiel de la Belgique aux Oscars ne fait pas partie de la première sélection effectuée. Selon le site The Hollywood Reporter, les films étrangers pressentis sont 'Birds of Passage' (Colombie), 'The Guilty' (Danemark), 'Never Look Away' (Allemagne), 'Shoplifters' (Japon), 'Ayka' (Kazakstan), 'Capernaum' (Liban), 'Roma' (Mexique), 'Cold War' (Pologne) en 'Burning' (Corée du Sud). "Girl" raconte l'histoire de Lara qui, à 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, l'adolescente, qui est née garçon, se lance à corps perdu dans cette aventure. Le long-métrage est par contre nominé pour les Golden Globes. (Belga)