Le fils de Michael Madsen retrouvé mort à Hawaii: que s'est-il passé?

L'acteur culte Michael Madsen (Reservoir Dogs, Kill Bill, Once Upon a Time... in Hollywood) a perdu son fils de 26 ans, mort d'une balle dans la tête à Hawaii ce lundi. D'après l'enquête, il s'agirait d'un suicide.

Le célèbre acteur américain Michael Madsen, connu pour ses nombreuses collaborations avec Quentin Tarentino, a vécu un terrible drame ce lundi. Son fils, Hudson Madsen, âgé de 26 ans, a été retrouvé mort à Hawaii, révèle le média anglais The Sun. La piste du suicide est suivie de près par les enquêteurs.

D'après les informations révélées par le journal, le jeune homme est mort d'une balle dans la tête, qu'il se serait infligée lui-même sur l'île d'Oahu à Hawaii. "Je peux confirmer que Hudson Lee Madsen, 26 ans, est décédé d'une blessure par balle à la tête lors d'un suicide présumé sur l'île d’Oahu", a déclaré un porte-parole du département de la médecine légiste d’Honolulu.

Dans une déclaration exclusive faite à The Blast, la famille du jeune homme de 26 ans s'est dite "submergée de chagrin" depuis cet événement tragique. "Nous avons le cœur brisé et submergé de chagrin et de douleur depuis la perte d'Hudson. Sa mémoire et sa lumière resteront dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu et aimé. Nous demandons intimité et respect pendant cette période difficile. Merci".

D'après le profil Facebook d'Hudson Madsen, celui-ci vivait à Wahiawa à Hawaii avec sa femme. Ses photos, publiées sur les réseaux sociaux, montrent qu'il avait servi dans l'armée américaine et effectué des missions en Afghanistan.

Michael Madsen, 64 ans, est également le papa de Calvin, 25 ans et Luke, 16 ans. Il a aussi deux autres fils, Christian 31 ans et Max 27 ans issus d'une précédente union. Particulièrement proche de Quentin Tarentino, avec qui il a collaboré sur de nombreux films (Reservoir Dogs, Kill Bill, Les Huit Salopards, etc), Michael Madsen l'avait désigné comme parrain d'Hudson.