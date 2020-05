Le FMI accorde un prêt d'urgence de 643 M USD à l'Equateur

(Belga) Le Fonds monétaire international a approuvé vendredi le versement de 643 millions de dollars d'aide d'urgence à l'Equateur, frappé par l'épidémie de coronavirus mais également par la chute des prix du pétrole.

Le ministre des Finances et de l'Economie de cet état d'Amérique centrale a indiqué dans un communiqué que que ce prêt avait été obtenu dans des "conditions favorables" avec un taux d'intérêt de 1,05%. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Equateur a déclaré 24.000 cas de Covid-19, et le décès de 900 personnes, ce qui a provoqué une urgence sanitaire particulièrement forte dans la capitale économique du pays, Guayaquil. Le FMI prévoit une chute de 6,3% du PIB du pays pour 2020. "Ce financement permettra d'apporter les liquidités nécessaires pour relancer la production et l'emploi", a ajouté le ministre dans le communiqué. Cette aide d'urgence du FMI s'ajoute a un programme d'assistance économique de trois ans accordé par l'organisme international au gouvernement de Lenin Moreno en 2019. Ce prêt de 4,2 milliards de dollars a impliqué une série de réductions et d'ajustements budgétaires qui ont provoqué une vague de protestation en octobre 2019, quand le gouvernement a augmenté les prix du carburant. (Belga)