Le FMI prévoit la croissance "la plus rapide" en 25 ans pour les États-Unis cette année

(Belga) Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé en hausse la croissance attendue cette année aux États-Unis, dont elle prévoit qu'elle sera "la plus rapide" en 25 ans, dans son rapport annuel sur la première économie du monde publié jeudi.

"La croissance en 2021 devrait être de quelque 7%, le rythme le plus rapide en une génération", a souligné l'institution de Washington, qui qualifie la reprise économique de "remarquable" après la récession historique en 2020 provoquée par la pandémie de Covid-19. Le Fonds estime en outre que les risques sont "modestes" pour la croissance, balayant notamment les inquiétudes sur l'accélération de l'inflation. "Les indicateurs économiques suggèrent qu'un important ralentissement du marché du travail demeure, ce qui devrait servir de soupape de sécurité pour atténuer les pressions sur les salaires et les prix", estime-t-il. Il salue en outre de nombreuses mesures économiques prises par le président démocrate pour soutenir l'économie notamment le gigantesque plan de soutien budgétaire de 1.900 milliards de dollars, les aides directes aux ménages ou les allocations chômage exceptionnelles. En avril, le FMI tablait sur une croissance de 6,4%. Mais il base désormais ses prévisions sur l'hypothèse que le Congrès va adopter "au cours de 2021" un plan d'investissements sur les infrastructures et un plan de soutien aux familles. Par ailleurs, le FMI exhorte l'administration de Joe Biden à supprimer les droits de douane punitifs mis en place sous Donald Trump, jugeant "très préoccupant que bon nombre des distorsions des échanges commerciaux introduites au cours des quatre dernières années restent en place". Il note en particulier que les droits de douane ont été maintenus sur l'acier et l'aluminium, les machines à laver, les panneaux solaires, ainsi qu'une gamme de produits importés de Chine. Il pointe du doigt le fait que Washington continue de vouloir donner la priorité aux producteurs américains dans les marchés publics, selon la politique "Acheter américain" mise en place par l'administration précédente. "Ces politiques devraient être reconsidérées", recommande le FMI. Pour l'institution, le "principal risque" auquel l'économie américaine est confrontée reste le Covid-19. "La nature du la pandémie a changé à l'échelle mondiale, de nouveaux variants circulent largement et il y a eu un changement dans l'hospitalisation et la mortalité aux Etats-Unis au détriment des jeunes Américains", constate-t-elle, déplorant que malgré des vaccins "largement disponibles aux États-Unis", la campagne de vaccination ralentit. (Belga)