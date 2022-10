Le FMI verse une tranche de 3,8 milliards de dollars de prêt à l'Argentine

(Belga) Le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International (FMI) a entériné vendredi le versement d'une nouvelle tranche de prêt de 3,8 milliards de dollars à l'Argentine, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué.

La décision, déjà approuvée par les équipes techniques du Fonds en septembre, a été prise au terme du deuxième examen d'un vaste programme d'aide financière d'une valeur totale de 44 milliards de dollars sur trente mois. Avec le déboursement de cette nouvelle tranche, ce sont 17,5 milliards de dollars environ qui auront déjà été versés à Buenos Aires pour renforcer la stabilité économique du pays et promouvoir une croissance durable. "En réponse aux perturbations du marché au milieu de 2022, la nouvelle équipe économique argentine a adopté des mesures correctives décisives qui commencent à restaurer la confiance et la crédibilité des politiques", a indiqué la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, dans le communiqué. "La réalisation des objectifs de déficit budgétaire primaire de 2,5% du PIB en 2022 et de 1,9% du PIB en 2023 est essentielle pour modérer la croissance des importations, accumuler des réserves, renforcer la viabilité de la dette et réduire davantage la dépendance au financement du déficit par la banque centrale", ajoute la responsable. "Cela nécessitera des contrôles des dépenses encore renforcés et une efficacité accrue des subventions et des dépenses sociales", affirme encore le FMI. L'accord avec le FMI, signé en mars dernier, prévoit une série de mesures visant à maîtriser l'inflation chronique du pays (50,9% en 2021, 71% en glissement annuel en juillet 2022) et réduire son déficit public pour le ramener à l'équilibre en 2025. Il s'agit du 13e accord entre le FMI et l'Argentine depuis le retour de ce pays à la démocratie en 1983.