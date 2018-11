Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange inculpé aux Etats-Unis

(Belga) Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, qui a publié en 2010 de nombreux documents secrets, a été inculpé aux Etats-Unis, a annoncé WikiLeaks jeudi soir. Des procureurs ont révélé par inadvertance l'existence de cette inculpation censée être secrète.

La nature exacte des chefs d'accusation retenus contre M. Assange n'était pas connue immédiatement. Julian Assange est réfugié depuis 2012 à l'ambassade de Quito à Londres pour échapper à d'éventuelles poursuites des Etats-Unis. Si les poursuites en Suède contre M. Assange pour viol et agression sexuelle ont été abandonnées en mai 2017, la justice britannique refuse de lever le mandat d'arrêt émis à son encontre, au motif qu'il n'a pas respecté en 2012 les conditions de sa liberté sous caution. L'Australien de 47 ans redoute, s'il sort de l'ambassade, d'être arrêté puis extradé et jugé aux États-Unis pour la publication par WikiLeaks en 2010 de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains. (Belga)